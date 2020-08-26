Ферстаппен: не ожидаем, что трасса в Бельгии подойдёт нашей машине

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, гонка которого состоится 30 августа на трассе в Спа.
«Сейчас мы находимся на второй позиции в Кубке конструкторов и личном зачёте, так что хотелось бы сохранить эту динамику. На трассе в Спа много длинных прямых, здесь можно обгонять, но соперники, которые уступят нам в квалификации, наверняка окажутся конкурентоспособны, да и „Мерседесы“ будут быстры за счёт преимущества в мощности.
В последние годы у нас бывали спады в Спа, но никто не знает, что произойдёт на этот раз. Мы не ожидаем, что трасса в Бельгии подойдёт нашей машине, но будем атаковать на пределе, как и во всех остальных гонках сезона», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.
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