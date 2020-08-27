Марко: без технических проблем Цунода набрал бы столько же очков, сколько Шварцман

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность в эффективности программы развития молодых пилотов. Марко заявил, что уверен в скором появлении новых гонщиков, которые станут успешными воспитанниками программы.

«Пока что нам удалось придерживаться наших принципов. Например, мы не стали брать Фернандо Алонсо, когда был такой шанс. Вместо этого мы продвигали наших юниоров и шли по своему пути. Феттель, Ферстаппен и Риккардо выигрывали Гран-при. Это успешный путь. С Ферстаппеном у нас отличные таланты.

Говорили, что у нас больше нет юниоров. Но у нас есть Юки Цунода, который выступает отлично в первом сезоне в Формуле-2. У нас были технические проблемы. Без них он бы набрал столько же очков, сколько Роберт Шварцман.

У нас есть Лиам Лоусон в Формуле-3, который трижды сходил из-за технических проблем. Тем не менее, он остаётся третьим. У нас есть отличные ребята, которые проходят по программе. Почему нам нужно менять наш подход?» — цитирует Марко Autosport.