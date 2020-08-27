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Квят надеется в Бельгии обойтись без проблем и окончательно попасть в ритм

Квят надеется в Бельгии обойтись без проблем и окончательно попасть в ритм
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Хорошая вещь в том, что мы всегда в борьбе, выступаем стабильно. Каждый новый уик-энд — это возможность начать с нуля и постараться хорошо выполнить свою работу. Именно это постараемся сделать и здесь. Попробуем провести беспроблемную пятницу и продолжить в том же духе в субботу и воскресенье. Всегда всё возможно, борьба в середине пелотона всегда плотная. У нас нет причин не сохранять позитивный настрой. По пятницам всегда могут возникать какие-то препятствия, сложности, но мы надеемся, что справимся с ними лучше, чем остальные, и попробуем добиться хорошего результата в воскресенье.

Исторически — и в младших сериях, и в Формуле-1 — я показывал в Спа довольно сильные выступления. Надеюсь, у нас будет сильный уик-энд, мы поймаем хороший ритм и сохраним его на следующие гонки», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

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