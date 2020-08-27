Пилоты «Мерседеса» продолжат выступать в чёрных комбинезонах, невзирая на жалобы Боттаса

На Гран-при Испании пилот «Мерседеса» Валттери Боттас пожаловался, что из-за жары выступать в комбинезонах чёрного цвета по-настоящему сложно. Отвечая на вопрос, ждать ли изменений в амуниции «Мерседеса» на Гран-при Бельгии, финн дал понять, что команда по-прежнему будет пользоваться чёрными комбинезонами.
«В машине было очень жарко. Как говорил после гонки, в теории, возможно, что это было спровоцировано как материалом, так и цветом. Сложно ответить на этот вопрос, но было очень жарко. Мне кажется, сыграли роль оба фактора. Убеждён, это была самая жаркая гонка сезона, так что в дальнейшем всё будет нормально», — приводит слова Боттаса Motorsport.
Напомним, в «Мерседесе» решились на смену цвета комбинезона, чтобы выразить солидарность борьбе с расизмом.
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