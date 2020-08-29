Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 29 августа, состоится квалификация седьмого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Этап принимает стационарная трасса «Спа-Франкоршам» в Спа. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После шестого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал два очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция квалификации