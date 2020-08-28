Смоляр — третий в квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии, Белов разбил машину

Российский гонщик Александр Смоляр занял третье место в квалификации бельгийского этапа Формулы-3 на автодроме «Спа-Франкоршам». Первая часть сессии прошла на сухом асфальте, после чего над трассой прошёл ливень, лишивший пилотов шансов улучшить результаты во время второй попытки.



Быстрейшее время показал Лирим Зендели, который опередил напарника Смоляра по команде «АРТ» Тео Пуршера на две десятые, а самого россиянина — на четыре. Ещё один российский пилот Михаэль Белов, дебютирующий в Формуле-3, в самом начале квалификации разбил машину и теперь будет стартовать последним.

Формула-3. Бельгия. Квалификация



1. Лирим Зендели — 2:05.393

2. Тео Пуршер — 2:05.596

3. Александр Смоляр — 2:05.807

4. Логан Сарджент — 2:06.079

5. Давид Бекманн — 2:06.112

6. Рихард Версхор — 2:06.144

7. Лиам Лоусон — 2:06.172

8. Оскар Пиастри — 2:06.206

9. Фредерик Вести — 2:06.315

10. Алекс Перони — 2:06.413…

22. Давид Шумахер — 2:07.698…

30. Михаэль Белов — без времени.