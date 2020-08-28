Феттель: мы не обсуждали бойкот гонки

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что пилоты не обсуждали возможность бойкота Гран-при Бельгии на фоне ситуации в США.



«Когда нужно принять решение подобного масштаба, то оно, безусловно, должно быть согласовано между всеми пилотами. Мы часто обсуждаем разные вопросы, и, считаю, развиваемся вместе как сообщество гонщиков. Мы никогда не обсуждали бойкот гонки. Но мы всегда открыты по отношению друг к другу, и, если мы чем-то недовольны, то мы способны действовать все вместе.



Борьба с расизмом продолжается уже долгое время. В контексте разных видов спорта предпринимаются разные действия, чтобы донести это до людей. Мы тоже вносим свой вклад и начали делать это с первой гонки, но проблема не исчезнет за один день. Я не думаю, что имеет смысл обсуждать то, кто встаёт на одно колено, а кто нет. Важно то, что мы все вместе доносим посыл. Я не могу ответить, как долго мы будем продолжать», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport.