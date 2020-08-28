Квят: завтра будем бороться за место в первой десятке

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.



«Довольно обычная пятница. Мы пытались найти оптимальный баланс и смогли проехать несколько кругов в квалификационном режиме. Баланс был неплохим с самого первого круга, поэтому по ходу сессии мы работали над тем, чтобы его улучшить. Веером нам предстоит всё проанализировать и посмотреть, за счёт чего мы можем прибавить, чтобы в квалификации оказаться на тех позициях, на которых мы хотим быть.



Завтра будет плотная борьба, результат будет зависеть от того, насколько хорошо мы подготовимся. Если мы сможем сделать шаг вперёд, то будем бороться за место в первой десятке. У нас высокий гоночный темп, так что, думаю, в воскресенье мы будем конкурентоспособны», — рассказал Даниил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1 после пятничных тренировок.