Ферстаппен не верит, что поборется с «Мерседесом» за поул-позишен

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал лучшее время на второй пятничной тренировке Гран-при Бельгии Формулы-1.



«Машина хорошо управляется. Конечно, ещё лишь начало уик-энда, но для нас это была позитивная пятница, в целом я доволен. Лично я думаю, что у „Мерседеса“ ещё есть некоторые проблемы с балансом, и жду, что завтра они станут сильнее. Уже можно видеть, насколько они конкурентоспособны на длинных сериях, и я не думаю, что мы будем сражаться с ними за поул, потому что мы не можем удержаться, когда они увеличивают мощность в квалификации. Если мы сможем по крайней мере быть ближе, то это было бы хорошо перед гонкой.



Было важно сегодня проехать посуху, даже если условия во время уик-энда изменятся. Мы смогли найти хорошую базу. В Спа никогда не бывает легко определить оптимальный уровень прижимной силы: вы видите, как все пробуют разные вещи, но я думаю, что мы в достойном положении, а завтра точно выясним, где окажемся», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».