Риккардо не удивился своему второму результату впереди пилотов «Мерседеса»

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал второй результат во второй пятничной тренировке Гран-при Бельгии.



«Это была ещё одна хорошая вторая практика — у нас так уже было на последних нескольких Гран-при. Однако нам нужно так выступить завтра, когда это имеет значение. Сегодня у нас был сильный день, пусть даже с проблемой в конце. Мы остановили машину по соображениям безопасности, так как не было смысла рисковать механическими проблемами в пятницу.



Наша квалификационная попытка была хорошей. Во время круга у меня были хорошие ощущения — иногда ты просто знаешь, когда машина работает. Я знал, что попытка была конкурентоспособной, и не был удивлён таким положением в протоколе. Это был хороший день, и мы определённо многое для себя поняли», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».