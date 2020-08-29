Феттель — о 14-м месте в квалификации: это то, что может наша машина

Пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии. Немец не стал искать каких-то конкретных оправданий слабому результату, отметив, что четырнадцатая позиция отражает реальные возможности болида.
«Это и есть реальная картина. Это то, на что способна наша машина. Сегодня мы были немного лучше, чем вчера. Но наши результаты не стали для меня сюрпризом», — приводит слова немецкого спортсмена Sky Sports.
Напомним, что напарник Феттеля Шарль Леклер также не пробился в третий сегмент квалификации и примет старт с тринадцатой позиции. Победу в квалификации Гран-при Бельгии одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у Валттери Боттаса, а тройку замкнул Макс Ферстаппен.
- 29 августа 2020
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:02
-
15:30
-
15:22
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
12:59
-
12:13
-
11:46
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36