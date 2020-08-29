Феттель — о 14-м месте в квалификации: это то, что может наша машина

Пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии. Немец не стал искать каких-то конкретных оправданий слабому результату, отметив, что четырнадцатая позиция отражает реальные возможности болида.

«Это и есть реальная картина. Это то, на что способна наша машина. Сегодня мы были немного лучше, чем вчера. Но наши результаты не стали для меня сюрпризом», — приводит слова немецкого спортсмена Sky Sports.

Напомним, что напарник Феттеля Шарль Леклер также не пробился в третий сегмент квалификации и примет старт с тринадцатой позиции. Победу в квалификации Гран-при Бельгии одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у Валттери Боттаса, а тройку замкнул Макс Ферстаппен.