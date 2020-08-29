Мазепин не понимает, почему не имел права так обороняться от Цуноды

Пилот Формулы-2 Никита Мазепин поделился мыслями о штрафе, который лишил его победы в первой гонке на этапе в Бельгии. Россиянин не понимает, почему получил наказание.
«Второй уик-энд подряд я получаю штрафы. На это можно смотреть по-разному. С одной стороны, да, это произошло, и я уже ничего не могу поделать, но с другой — я очень разочарован, потому что, похоже, это были две разные гонки — на трассе и вне её. В прошлый уик-энд я финишировал третьим, в этот раз — первым, и никто не сможет у меня этого отнять.
Я оставался на своей траектории и использовал ровно ту же часть трассы, что и на других кругах, и я не вижу причин, по которым я должен был сместиться уступать — я был впереди, а потому мог ехать так, как считаю нужным. Но я гонщик, а решения принимают судьи", — сказал Мазепин.
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