Алёшин: на 100% уверен, что Боттас отпустил газ на первом круге

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин высказал мнение, что сразу после старта Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам» финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не решился атаковать собственного напарника по команде — шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.



«На сто процентов уверен, что Боттас отпустил газ на первом круге перед „Красной водой“, пока вплотную ехал за Хэмилтоном… Вопросов больше нет», — написал Алёшин в своём «твиттере».



Хэмилтон в итоге уверенно выиграл гонку, Боттас финишировал на второй позиции. Вместе с гонщиками «Мерседеса» на подиум поднялся голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят закончил гонку на 11-й позиции.