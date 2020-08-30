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Алёшин: на 100% уверен, что Боттас отпустил газ на первом круге

Алёшин: на 100% уверен, что Боттас отпустил газ на первом круге
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин высказал мнение, что сразу после старта Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам» финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не решился атаковать собственного напарника по команде — шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«На сто процентов уверен, что Боттас отпустил газ на первом круге перед „Красной водой“, пока вплотную ехал за Хэмилтоном… Вопросов больше нет», — написал Алёшин в своём «твиттере».

Хэмилтон в итоге уверенно выиграл гонку, Боттас финишировал на второй позиции. Вместе с гонщиками «Мерседеса» на подиум поднялся голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят закончил гонку на 11-й позиции.

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