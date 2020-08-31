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Вильнёв: хотелось послушать, что о «Феррари» сказал бы Алонсо, а не Феттель

Вильнёв: хотелось послушать, что о «Феррари» сказал бы Алонсо, а не Феттель
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отметил, что хотел бы услышать мнение Фернандо Алонсо относительно проблем «Феррари» в нынешнем сезоне. Испанец всегда был острым в высказываниях и не стеснялся критиковать команды, в которых выступал. При этом Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Маттиа Бинотто были весьма сдержанны после провального Гран-при Бельгии.

«Этот год – сплошное разочарование для «Феррари». На самом деле он бессмыслен. Ситуация только вызывает стресс и беспокойство у людей, которые в скором времени покинут «Скудерию».

Алонсо позже поблагодарит Риккардо за место в «Рено», но мне хотелось послушать, что о «Феррари» сказал бы Алонсо, а не Феттель», — приводит слова чемпиона 1997 года GPblog.

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