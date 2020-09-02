Ральф Шумахер: на месте Марко позвонил бы Хюлькенбергу и посадил Нико в болид «Ред Булл»

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер заявил, что на месте Хельмута Марко он уже связался бы с Нико Хюлькенбергом с предложением заменить Александера Албона во втором болиде австрийской команды.



«В Бельгии Макс Ферстаппен снова в одиночку бился против двух «Серебряных стрел», что для «Ред Булл» плохо в долгосрочной перспективе. Думаю, что доктор Марко и вся команда осознают, что это проблема. Если бы я был на его месте, то позвонил бы Хюлькенбергу и посадил Нико в машину. Он находится на уровне Риккардо и может стать большим подспорьем для «Ред Булл». Тогда у Марко будет второй стабильный пилот с опытом по развитию команды», — приводит слова Ральфа Planet F1.

Сам Нико ранее сообщил, что в настоящее время ведёт переговоры лишь с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, на которых заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.