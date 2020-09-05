Марко рассказал, как в прошлом году Хэмилтон просил его посадить Албона в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление Александера Албона в квалификации Гран-при Италии, а также рассказал, что переход таиландца в австрийскую команду в минувшем сезоне поддерживал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Албон прибавляет. Сегодня он отстал от Макса только на 0,3 секунды. Это то, чего надо достичь. Не понимаю критики Албона со стороны Хэмилтона. В прошлом году Льюис звонил нам несколько раз, чтобы мы посадили в болид „Ред Булл“ Александера.

Повторюсь, сегодня Албон отстал от Ферстаппена на 0,3 секунды, это приемлемо и это прогресс. Но, конечно, он должен сокращать отставание. Посмотрим, как пройдёт гонка", — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, после Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон посочувствовал Максу Ферстаппену в связи с тем, что у него нет сильного напарника.