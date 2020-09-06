Хэмилтон взял на себя вину за штраф и поздравил Гасли с победой

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Италии. Хэмилтон уверенно лидировал, но заехал на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт после схода Кевина Магнуссена. Штраф «стоп-энд-гоу» лишил британца шансов на победу, которую в итоге завоевал Пьер Гасли.



«Прежде всего огромные поздравления Пьеру, это большой результат для него. От списания из топ-команды до победы над топ-командой… Я искренне рад за него.



Мне сегодня было не суждено победить, но что нас не убивает, то делает сильнее. Я наслаждался сражением, жду следующего.



Я беру на себя ответственность за то, что не видел табличку. Но я согласен и на седьмое место и быстрейший круг. Макс Ферстаппен не набрал очков, так что большой потери сегодня не было», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.