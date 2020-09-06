В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтон заработал штраф

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил штраф Льюиса Хэмилтона.



«Это было нелепое стечение обстоятельств, которое нам стоило предусмотреть заранее. Судьи приняли необычное решение, закрыв въезд на пит-лейн, но в правилах это действительно предусмотрено. Один из болидов „Хааса“ был припаркован у въезда, там был всего один жёлтый флаг. Через 11 секунд на трассе появился пейс-кар.



После этого они включили красный сигнал на въезде на пит-лейн, только на самом деле это был не красный счёт, а два жёлтых креста на панелях снаружи поворота. Один из парней из нашей команды по тактике закричал об этом уже в тот момент, когда Льюис заезжал в боксы и возникло замешательство.Мы не могли видеть знаки, но всё это испортило гонку Льюису. Мы не в восторге, но должны взять вину на себя.



Нам не видны эти кресты с капитанского мостика, если пилот их не увидел, то мы можем получить данные только на четвёртой странице информационной системы, куда никто перед пит-стопом не смотрит — все сконцентрированы на другом», — приводит слова Вольфа Autosport.