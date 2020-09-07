Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: эмоциональная реакция французского комментатора на победу Гасли

Видео: эмоциональная реакция французского комментатора на победу Гасли
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с фрагментом трансляции Гран-при Италии, которая велась на французском Canal+. На видео показан эпизод победного финиша пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли. В Формуле-1 отметили эмоциональность комментатора в момент триумфа его соотечественника, который выиграл свой первый этап в «Королевских гонках».

«Мы просто не можем перестать слушать!» — подписали ролик в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Победа Гасли стала для итальянской команды из Фаэнцы первой с Гран-при Италии 2008 года, когда она ещё называлась «Торо Россо». Тогда первое место в гонке занял будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020