Видео: эмоциональная реакция французского комментатора на победу Гасли

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с фрагментом трансляции Гран-при Италии, которая велась на французском Canal+. На видео показан эпизод победного финиша пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли. В Формуле-1 отметили эмоциональность комментатора в момент триумфа его соотечественника, который выиграл свой первый этап в «Королевских гонках».



«Мы просто не можем перестать слушать!» — подписали ролик в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Победа Гасли стала для итальянской команды из Фаэнцы первой с Гран-при Италии 2008 года, когда она ещё называлась «Торо Россо». Тогда первое место в гонке занял будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.