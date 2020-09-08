Феттель: для «Феррари» хорошо, что на трибунах нет зрителей

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что для итальянской команды хорошо, что на трибунах нет зрителей.
«Сейчас очень сложные времена для команды. Мы находимся в тяжёлом положении и нам нужно стараться делать всё, что в наших силах, чтобы достойно завершить сезон. Впереди нас ждёт ещё много гонок, много вещей, с которыми нужно разобраться. Разумеется, если бы я мог выбирать, я бы не хотел находиться здесь, я хочу быть на трассе впереди, а не позади пелотона. Но иногда выбора нет и вам приходится иметь дело с тем, что у вас есть. Важно не впадать в уныние. Этот год отличается от других. Даже хорошо, что на трибунах нет фанатов», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.
«Феррари» не закончила гонку Гран-при Италии — Феттель сошёл из-за отказа тормозов, а Шарль Леклер — из-за вылета в «Параболике».
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