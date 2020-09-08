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Косаченко оценила уход Клэр Уильямс из Ф-1 и возможную реакцию феминистских движений

Косаченко оценила уход Клэр Уильямс из Ф-1 и возможную реакцию феминистских движений
Авто / Формула-1 0

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова поделилась мнением относительно ухода Клэр Уильямс с поста заместителя руководителя команды Ф-1 «Уильямс».

«В Монце была последняя гонка Клэр Уильямс. Из Формулы-1 уходит большая женская плеяда. Если помните, несколько лет назад мы простились с Монишей Кальтенборн (Экс-руководитель команды «Заубер». – Прим. «Чемпионата»), теперь вот с Уильямс. Все же этот спорт очень мужской, при этом женщины играют очень важную роль, и мне жалко Клэр и Монишу. За последние несколько лет, пока Уильямс стояла у руля, команда сильно повалилась. Все же Клэр не отличалась способностью договориться.

Не будут ли выступать с заявлениями в адрес Формулы-1 различные организации по правам женщин из-за ухода Клэр? Считаю, что нужно делать выбор не по гендерному признаку, а выбирать сильнейшего», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».

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