Райкконен пополнил свою коллекцию эпичных радиопереговоров очередным шедевром

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен в присущей ему манере начал раздавать указания гоночному инженеру во время паузы на Гран-при Италии. Финн настоятельно просил команду поставить ему на колёса термочехлы, чтобы сохранить температуру резины в режиме красных флагов.



Кими: Всё в порядке с Шарлем после аварии?

Инженер: Да-да. Он выпрыгнул из машины. Так что я не знаю, почему они вывесили красный флаг. Может, чтобы поправить барьер, это займёт время.

Кими: Грелки на резину. Так быстро, как мы можем. Давайте, парни.

Инженер: План таков – у нас будет минимум десять минут до рестарта, так что, если хочешь остаться в кокпите, оставайся. Если хочешь выпрыгнуть, выпрыгивай.

Кими: Окей. Но где же грелки?

Инженер: Да. Да.

Кими: Вам же разрешено их ставить… Так наденьте грелки. Хватит, чёрт возьми, говорить, что вы их ставите. Просто сделайте это. Найдите грелки и поставьте их.

Инженер: Да. Да.

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