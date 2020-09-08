Райкконен пополнил свою коллекцию эпичных радиопереговоров очередным шедевром

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен в присущей ему манере начал раздавать указания гоночному инженеру во время паузы на Гран-при Италии. Финн настоятельно просил команду поставить ему на колёса термочехлы, чтобы сохранить температуру резины в режиме красных флагов.
Кими: Всё в порядке с Шарлем после аварии?
Инженер: Да-да. Он выпрыгнул из машины. Так что я не знаю, почему они вывесили красный флаг. Может, чтобы поправить барьер, это займёт время.
Кими: Грелки на резину. Так быстро, как мы можем. Давайте, парни.
Инженер: План таков – у нас будет минимум десять минут до рестарта, так что, если хочешь остаться в кокпите, оставайся. Если хочешь выпрыгнуть, выпрыгивай.
Кими: Окей. Но где же грелки?
Инженер: Да. Да.
Кими: Вам же разрешено их ставить… Так наденьте грелки. Хватит, чёрт возьми, говорить, что вы их ставите. Просто сделайте это. Найдите грелки и поставьте их.
Инженер: Да. Да.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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