Нидерландский журналист считает, что у «Ред Булл» будут проблемы из-за слов Ферстаппена

Журналист нидерландского Ziggo Sport Роб Кампюис отреагировал на заявление Макса Ферстаппена, который назвал болид «Альфа Таури» прошлогодним «Ред Булл». По его мнению, из-за этих слов пилота у австрийской команды могут возникнуть серьёзные проблемы.
«Макс заявил, что «Альфа Таури» этого года – прошлогодний «Ред Булл». Другими словами, они повторили действия «Рейсинг Пойнт». Это подобно раскату грома. Сначала команда ворчит, что «Рейсинг Пойнт» скопировала прошлогодний «Мерседес», а теперь признаётся, что поступила аналогичным образом», — цитирует журналиста GPblog.
Другой эксперт, экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорн6ос, не согласен с коллегой.
«Нет, слова Макса — это тонкий, политкорректный способ сказать, что «Ред Булл» облажался с болидом 2020 года. Он говорит, что команда сделала что-то фундаментально неправильное при проектировке машины. И, в принципе, она не собирается исправлять их в этом году», — подчеркнул бывший гонщик.
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