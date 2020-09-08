Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Нидерландский журналист считает, что у «Ред Булл» будут проблемы из-за слов Ферстаппена

Нидерландский журналист считает, что у «Ред Булл» будут проблемы из-за слов Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Журналист нидерландского Ziggo Sport Роб Кампюис отреагировал на заявление Макса Ферстаппена, который назвал болид «Альфа Таури» прошлогодним «Ред Булл». По его мнению, из-за этих слов пилота у австрийской команды могут возникнуть серьёзные проблемы.

«Макс заявил, что «Альфа Таури» этого года – прошлогодний «Ред Булл». Другими словами, они повторили действия «Рейсинг Пойнт». Это подобно раскату грома. Сначала команда ворчит, что «Рейсинг Пойнт» скопировала прошлогодний «Мерседес», а теперь признаётся, что поступила аналогичным образом», — цитирует журналиста GPblog.

Другой эксперт, экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорн6ос, не согласен с коллегой.

«Нет, слова Макса — это тонкий, политкорректный способ сказать, что «Ред Булл» облажался с болидом 2020 года. Он говорит, что команда сделала что-то фундаментально неправильное при проектировке машины. И, в принципе, она не собирается исправлять их в этом году», — подчеркнул бывший гонщик.

Ферстаппен — о победе Гасли: «Ред Булл» 2019 года неплох!
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020