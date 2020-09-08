Глава команды прокомментировал победу Грязина на этапе Кубка мира по бахам

С 4 по 6 сентября в Польше прошёл второй этап Кубка мира по бахам. Победу в категории Т3 одержал российский пилот Василий Грязин, который вместе со штурманом Олегом Уперенко выступает за команду Sports Racing Technologies. В генеральной классификации этап выиграл французский гонщик Стефан Петерансель. Победителю пролога Нассеру Аль-Аттие пришлось сойти из-за отказа машины после гидроудара.



В генеральной классификации экипаж Грязина занял шестое место и вышел в лидеры общего зачёта в своей категории по сумме двух этапов. Успех Грязина и Уперенко прокомментировал руководитель команды Артурс Приедниекс.



«Во время гонки машина проявила себя хорошо, выдержала, несмотря на то что трасса была очень сложной: много воды, много грязи; по сравнению с конкурентами тоже себя хорошо проявила. Это была очень сложная гонка для всех: вода заливала машины, выходили из строя генераторы, электросистемы. Надо отметить, что и экипаж выступил хорошо: ребята выиграли в классе и стали шестыми в „абсолюте“, сражаясь с большими заводскими командами.



Эта гонка сильно отличалась от тех, какие были раньше. Всё идёт под знаком COVID, мы соблюдали социальную дистанцию, носили маски, после гонки сделали тест всей команде. Я думаю, что очень важно продолжать гонки, даже в таких условиях. Если нет гонок, нам нечего делать. Если есть эти гонки, мы можем развиваться дальше. Да, сейчас другой формат, но всё равно гонки должны быть, потому что человек не может просто всё время сидеть дома и ничего не делать», — передаёт слова Приедниекса корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.