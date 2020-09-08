Норрис порезал руку, исполняя свой трюк с бутылкой в Монце

На Гран-при Италии пилот «Макларена» Ландо Норрис не смог попасть в тройку лучших и не имел возможности исполнить любимый трюк с шампанским на подиуме. Её он получил позже, когда вся команда отмечала второе место Карлоса Сайнса.
Суть трюка состоит в том, чтобы открыть шампанское ударом об пол, вызвав тем самым мощную струю брызг. Ландо демонстрировал это на подиуме Гран-при Австрии. Однако на сей раз затея провалилась. Бутылка разбилась, а Норрис порезал руку. Правда, травма оказалась несерьёзной, и, как сообщается, она не помешает пилоту выступить на Гран-при Тосканы.
«Закончилось не очень хорошо! Так и знал, что это из-за чёртовых бутылок «Просекко»! Не волнуйтесь, порез на руке несильный», — написал Норрис под видеороликом.
Видео доступно на странице Ландо Норриса в «Твиттере».
Стоит отметить, Ландо уже говорил, что с бутылками игристого вина «Просекко» этот трюк не удаётся.
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