Виталий Петров сравнил шансы Мика Шумахера и Роберта Шварцмана попасть в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров оценил перспективы гонщиков Ф-2 Роберта Шварцмана и Мика Шумахера в ближайшее время оказаться в «Королевских гонках».
«Сейчас в Формуле-2 идёт борьба как раз за место в Формуле-1. Первая тройка пилотов очень сильная. Тот же Мик Шумахер, эта фамилия на слуху у всех. Роберту сейчас главное — концентрироваться на своей работе и не думать ни о чём.
О Шварцмане говорили ещё тогда, когда он выступал в Формуле-3, ехал очень хорошо. И сейчас он один из самых быстрых и разумных пилотов, я уверен, что очередь за ним стоит, но и мест не так много, и конкурентов у Роберта много.
Если Мик Шумахер выиграет чемпионат, то стопроцентно попадёт в Формулу-1, а если выиграет Роберт, а Мик станет вторым, то это пока не стопроцентная гарантия для нашего пилота. Но у всех, кто разбирается в скорости, у всех команд Формулы-1 Роберт на заметке стоит на одном из первых мест», — приводит слова Петрова ТАСС.
- 8 сентября 2020
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
00:56
- 7 сентября 2020
-
23:21
-
21:55
-
20:51
-
20:09
-
18:54
-
17:40
-
15:54
-
15:12
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:09
-
11:19
-
11:10
-
10:35
-
10:11
-
10:04
-
09:08
-
08:39
-
01:01
-
00:54