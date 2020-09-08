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Виталий Петров сравнил шансы Мика Шумахера и Роберта Шварцмана попасть в Ф-1

Виталий Петров сравнил шансы Мика Шумахера и Роберта Шварцмана попасть в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров оценил перспективы гонщиков Ф-2 Роберта Шварцмана и Мика Шумахера в ближайшее время оказаться в «Королевских гонках».

«Сейчас в Формуле-2 идёт борьба как раз за место в Формуле-1. Первая тройка пилотов очень сильная. Тот же Мик Шумахер, эта фамилия на слуху у всех. Роберту сейчас главное — концентрироваться на своей работе и не думать ни о чём.

О Шварцмане говорили ещё тогда, когда он выступал в Формуле-3, ехал очень хорошо. И сейчас он один из самых быстрых и разумных пилотов, я уверен, что очередь за ним стоит, но и мест не так много, и конкурентов у Роберта много.

Если Мик Шумахер выиграет чемпионат, то стопроцентно попадёт в Формулу-1, а если выиграет Роберт, а Мик станет вторым, то это пока не стопроцентная гарантия для нашего пилота. Но у всех, кто разбирается в скорости, у всех команд Формулы-1 Роберт на заметке стоит на одном из первых мест», — приводит слова Петрова ТАСС.

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