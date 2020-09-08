Албон: устал видеть в паддоке одних и тех же людей
Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Тосканы, отметив, что его радует факт появления зрителей на этапе. Спортсмен пошутил, что «устал видеть в паддоке одни и те же лица».
«Сложно говорить об этой трассе, но, думаю, это может быть хороший для нас трек. Трасса будет новой для Формулы-1, большинство здесь выступит впервые, опыт не будет иметь большого значения.
Что касается появления зрителей, будет здорово увидеть новые лица. Немного устал видеть в паддоке одних и тех же людей", — приводит слова Албона GPblog.
Напомним, Гран-при Тосканы станет первым в нынешнем сезоне Формулы-1, куда будут допущены зрители. В календарь Ф-1 2020 года включено три итальянских этапа. Один из них прошёл в минувшие выходные.
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