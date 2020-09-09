Семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон переходит в IndyCar

Семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон перейдёт в IndyCar в следующем сезоне, сообщает Motorsport. 45-летний гонщик примет участие во всех дорожных и уличных гонках IndYCar в следующем сезоне. Контракт Джонсона на участие в серии IndyCar рассчитан на два сезона, при этом не исключается, что он будет принимать участие и в некоторых гонках серии NASCAR.
Джонсон является рекордсменом серии NASCAR, выиграв семь чемпионских титулов за 18 полных сезонов и одержав 83 победы в гонках чемпионата.
Джимми Джонсон хоть и не обладает большим опытом в пилотировании болидов с открытыми колёсами, но он всегда проявлял интерес к формульным машинам — в 2018 году он пробовал свои силы за рулём «Макларена» на трассе в Бахрейне, когда в рамках рекламной акции он поменялся болидами с Фернандо Алонсо.
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