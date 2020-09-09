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Машина безопасности на ГП Тосканы будет выкрашена в красный цвет в честь юбилея «Феррари»

Машина безопасности на ГП Тосканы будет выкрашена в красный цвет в честь юбилея «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Машина безопасности на Гран-при Тосканы будет окрашена в красный цвет в честь юбилейной, 1000-й гонки итальянской команды «Феррари». Фотография машины безопасности была опубликована в «твиттере» журналиста Джулиано Дукессы.

Напомним, болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в тёмно-красный цвет, как в 1950 году во время первой зачётной гонки «Феррари» в Формуле-1. Тогда Альберто Аскари финишировал вторым, позади Хуан-Мануэля Фанхио на «Альфа Ромео».

Гонка в Муджелло станет первой в сезоне, куда будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

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