В «Феррари» отреагировали на контракт Феттеля с «Астон Мартин»

Пресс-служба «Феррари» поздравила своего нынешнего пилота Себастьяна Феттеля с переходом в «Астон Мартин». Немец покинет «Скудерию» в конце сезона.
«Рады узнать, что ты будешь рядом в следующем году! Давай соберёмся и сделаем всё от нас зависящее», — написали представители «Феррари» на своей странице в «Твиттере».
Напомним, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Феттель 10 сентября подписал контракт с «Рейсинг Пойнт». Команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. На какой срок заключено соглашение, не сообщается, но речь идёт о многолетнем контракте.
«Феррари» ещё до начала сезона-2020 объявила о том, что не будет продолжать сотрудничество с Себастьяном и пригласила на его место испанца Карлоса Сайнса.
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