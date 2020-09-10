Мазепин протестирует болид «Мерседеса» перед Гран-при Бахрейна

Пилот команды Hitech Формулы-2 Никита Мазепин примет участие в тестах болида «Мерседеса» перед Гран-при Бахрейна, сообщает Auto Motor und Sport. Вероятно, речь идёт о частных заездах, ожидается, что россиянин поработает с машиной немецкой команды образца 2018 года. При этом он не сможет попробовать силы на укороченной конфигурации трассы, которая будет использоваться в Ф-1 в ходе второго этапа в Бахрейне.
Это объясняется тем, что, согласно регламенту, команды не могут проводить тесты на трассах, внесённых в календарь Ф-1 в 2020 году уже после его начала.
Напомним, в прошлом году Мазепин уже тестировал машину «Мерседеса». В одной из сессий он даже показал лучшее время.
Сезон в Ф-2 складывается у россиянина неплохо — в общем зачёте он занимает шестое место, набрав 102 очка.
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