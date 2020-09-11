Хэмилтон отреагировал на контракт Феттеля с «Астон Мартин» и уход Переса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о подписании Себастьяном Феттелем контракта с «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.



Феттель в следующем сезоне займёт в команде место Серхио Переса. Мексиканец покинет «Рейсинг Пойнт» в конце года.



«Честно говоря, думаю, что это идеальное направление для дальнейшей карьеры Себастьяна. Я был уверен, что это случится. Было приятно услышать такую новость. У команды новые владельцы, она уже сделала огромный шаг вперёд и продолжит расти.

Может быть, я предвзят, однако считаю, что опыт имеет огромное значение. Очевидно, у Феттеля были трудные времена в «Феррари», но он четырёхкратный чемпион, который может направить команду с точки зрения развития болида.

Конечно, мне жаль Серхио, он отличный пилот, и я уверен, что у него будут другие варианты в Ф-1», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.