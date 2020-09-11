Албон заявил, что победа Гасли никак не скажется на нём

Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил, что победа гонщика дочерней команды «Альфа Таури» Пьера Гасли не оказывает на него дополнительного давления.



«Уик-энд в Монце был действительно довольно позитивным, кроме воскресной гонки. Мне удалось прибавить в темпе. Я чувствовал себя более комфортно в этом плане. Мой подход остаётся прежним, так было с самой первой в Формуле-1. Если смотреть на последние этапы, то я доволен своим прогрессом. Впереди у нас будут ещё шансы. Нужно собраться.



Я действительно думаю, что гонка в Монце не отражает моего прогресса. Но уверен, будут этапы, когда появятся возможности проявить себя.



Выступая за топ-команду, вы хотите добиться успеха, потому что это возможность выиграть гонки или завоевать место на подиуме. Но если говорить о дополнительном давлении, то оно исходит изнутри. Это лишь ваше желание выступить хорошо, а не что-то иное», — заявил Албон на пресс-конференции перед этапом в Муджелло.