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Коллес считает, что Феттелю стоило на год уйти из гонок, а не переходить в «Астон Мартин»

Коллес считает, что Феттелю стоило на год уйти из гонок, а не переходить в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Мидленд», «ХРТ» и «Форс Индия» Колин Коллес поделился мнением относительно перехода Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». По его словам, четырёхкратному чемпиону после ухода из «Феррари» следовало взять годичную паузу в выступлениях.

«На его месте я бы взял годичный перерыв, чтобы посмотреть, какие возможности откроются в 2022 году. Сомнительно, что машина «Астон Мартин» будет так же хороша в следующем году, как нынешний болид «Рейсинг Пойнт» после дела «о копировании» и последовавших за ним изменений в правилах.

Что касается репутации Феттеля, его провальный сезон в «Феррари» был бы быстро забыт. Именно поэтому я бы взял годичный отпуск на его месте», — приводит слова Коллеса GranPX.

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