«Рейсинг Пойнт» и «Хаас» помирились спустя два года

Руководители команд Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» и «Хаас» сказали, что им наконец удалось уладить старый спор, возникший ещё в сезоне-2018. Тогда после смены владельца «Рейсинг Пойнт» заново заявилась на чемпионат мира, однако владельцы Ф-1 решили сохранить за коллективом прежние льготы, а не считать новичком. Такое решение не устроило «Хаас», который после дебюта в 2016 году первое время не получал никаких призовых. Американцы требовали либо лишить «Рейсинг Пойнт» призовых, либо выплатить деньги и им.



«Рады, что пришли к решению и теперь вся команда может сконцентрироваться на том, зачем мы здесь, и не на развлечении болельщиков. Мы счастливы, что это позади», — отметил глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр. При этом он не уточнил, получила ли его команда все призовые.



«Сказанное Отмаром верно. Двигаемся дальше», — добавил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.