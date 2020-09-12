Источник: Перес был уволен из «Рейсинг Пойнт» без выплаты неустойки

В соглашении между мексиканским пилотом Серхио Пересом и командой Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» был пункт, который позволял расторгнуть соглашение без выплаты неустойки, чем и воспользовался коллектив Лоуренса Стролла. По информации F1-Insider, команда имела право уволить Переса по окончании сезона, если к Гран-при Италии он наберёт меньше очков, чем напарник — Лэнс Стролл.
Несмотря на два пропущенных этапа из-за положительного теста на коронавирус, перед стартом гонки в Монце Переса и Стролла разделяло девять очков, однако подиум канадца в Монце решил исход этого противостояния. Сейчас Стролл занимает четвёртое место в личном зачёте, опережая Переса на 23 очка.
Напомним, по окончании сезона-2020 Феттель покинет «Феррари» и продолжит карьеру в составе «Астон Мартин», где займёт место Серхио Переса. Партнёром Шарля Леклера в «Скудерии» станет действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.
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