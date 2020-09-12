Шумахер вышел в лидеры общего зачёта Формулы-2, Мазепин оттеснил Цуноду на шестое место

Немецкий гонщик Мик Шумахер вышел в лидеры общего зачёта Формулы-2 по итогам основной гонки этапа на итальянской трассе «Муджелло». Шумахер на четыре очка опережает не набравшего очков после финиша на 12-й позиции Каллума Айлотта. Россиянин Роберт Шварцман, сошедший из-за технических проблем, сохранил третью позицию и теперь проигрывает напарнику 13 очков.



Никита Мазепин после победы поднялся на пятую строчку, опередив участника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноду. Отметим, при шестой позиции по итогам сезона японец не заработает достаточного количества очков для получения суперлицензии, позволяющей выступать в Формуле-1.



Формула-2. Общий зачёт



1. Мик Шумахер — 153

2. Каллум Айлотт — 149

3. Роберт Шварцман — 140

4. Кристиан Лундгор — 128

5. Никита Мазепин — 127

6. Юки Цунода — 123

7. Луи Делетраз — 110

8. Чжоу Гуаньюй — 102.