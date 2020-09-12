«У меня слишком большие яйца». Квят прокомментировал вылет во втором сегменте квалификации

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что привело к его вылету с трассы в ходе второго сегмента квалификации Гран-при Тосканы. Россиянин признался, что решил рискнуть.
«Во втором сегменте я повеселился. Решил пройти седьмой поворот на полной скорости, у меня большие яйца. Но машина не справилась. Наверное, яйца слишком большие. Это был мой последний круг. Предыдущая попытка получилась чистой, так что я подумал, что если ничего не предприму, то просто повторю то время. Пытался выиграть ещё несколько десятых, хотел сделать всё, что мог.
Что касается шансов в гонке, то посмотрим. Для всех это новая трасса. Посмотрим, как будут работать шины, вопросов много, и это нормально», — рассказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.
- 12 сентября 2020
-
21:24
-
21:05
-
20:37
-
20:18
-
19:58
-
19:53
-
19:46
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:32
-
18:13
-
17:28
-
17:20
-
17:06
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
14:49
-
14:43
-
14:15
-
14:05
-
12:12
-
11:50
-
10:58
-
09:54
-
09:00
-
01:10
- 11 сентября 2020
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
22:55
-
22:45
-
22:14