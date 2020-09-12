«У меня слишком большие яйца». Квят прокомментировал вылет во втором сегменте квалификации

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что привело к его вылету с трассы в ходе второго сегмента квалификации Гран-при Тосканы. Россиянин признался, что решил рискнуть.

«Во втором сегменте я повеселился. Решил пройти седьмой поворот на полной скорости, у меня большие яйца. Но машина не справилась. Наверное, яйца слишком большие. Это был мой последний круг. Предыдущая попытка получилась чистой, так что я подумал, что если ничего не предприму, то просто повторю то время. Пытался выиграть ещё несколько десятых, хотел сделать всё, что мог.

Что касается шансов в гонке, то посмотрим. Для всех это новая трасса. Посмотрим, как будут работать шины, вопросов много, и это нормально», — рассказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.