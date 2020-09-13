Вольф считает, что с реверсивным стартом Ф-1 превратится в шоу, подобное рестлингу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о возможном внедрении в регламент идеи с реверсивной стартовой решёткой. Функционер отметил, что это не будет соответствовать всей ДНК чемпионата.

«Не думаю, что нам необходим хаос с форматом. Я так говорю, не потому что являюсь заинтересованной стороной. Напротив, мне нравится непредсказуемость и у нас будут гонки подобные тем, что мы видели в Монце. Но никто не захочет видеть победителя, стартовавшего с реверсивной решётки.

Не думаю, что нам нужно устраивать сумасшествие на трассах, где почти невозможно обгонять, и делать это, ради создания другого порядка.



Наш спорт таков, что здесь побеждает лучший пилот и лучшая машина. Это не рестлинг-шоу WWE, где победители определяются рандомно. Если вам это нужно, давайте делать шоу. Но мне кажется, что наше ядро и наше ДНК в том, что мы прежде всего представляем спорт, а уже потом развлечение. Это не какое-то реалити-шоу", — приводит слова Вольфа Autosport.