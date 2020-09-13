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Вольф опроверг планы по продаже Ineos контрольного пакета акций «Мерседеса»

Вольф опроверг планы по продаже Ineos контрольного пакета акций «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф опроверг информацию, что в ближайшее время он и концерн «Даймлер» намерены совместно продать 70 % акций команды Формулы-1 британскому химическому гиганту Ineos. Известный инсайдер Формулы-1 Эдди Джордан и информаторы Daily Mail заявляли, что Ineos готов заплатить за контрольный пакет акций команды почти $ 900 млн. Ineos является одним из основных спонсоров «Мерседеса», а владелец химической компании — богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф.

«У „Даймлера“ нет намерения отказываться от команды, а у Ineos нет намерения приобретать контрольный пакет акций. Будущее ясно, команда останется „Мерседесом“», — приводит слова Вольфа GPBlog.

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