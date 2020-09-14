«За что?!» Райкконен накричал на инженера, не ответившего на его вопрос. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью забавного эпизода, произошедшего во время гонки Гран-при Тосканы на трассе «Муджелло». Гоночный инженер пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена сообщил финну, что тот получит пять штрафных секунд. Райкконен уточнил, за что конкретно штраф, однако инженер не ответил на этот вопрос, отметив, что время добавят к итоговому результату пилота. Разозлившийся Райкконен после этого уже повторил вопрос, уже закричав: «За что?». После этого инженер рассказал, что стюарды наказали гонщика, потому что он слишком поздно свернул на пит-лейн и пересёк разделительную линию.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Из-за штрафа Райкконен потерял одну позицию, оказавшись в итоговом протоколе не восьмым, а девятым.