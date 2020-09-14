Косаченко надеется, что руководство «Ред Булл» будет до конца верить в Даниила Квята

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением относительно Гран-при Тосканы, а также выступления пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который в гонке на трассе «Муджелло» занял седьмое место.



«У нас с каждым днём гонки всё лучше и лучше, веселее и веселее. Создалось впечатление, будто это всё нереалистично. Невероятная радость — шесть очков за одну гонку. Надеюсь, что до конца сезона в Даниила будут верить.

Максу Ферстаппену не повезло. Непонятно, зачем он тормознул на рестарте. Затем мы увидели столкновение участников. Но, с другой стороны, увиденное — это какая-то другая реальность. Этим шансом воспользовался Албон, для которого это первый подиум. Очень обидно за «Уильямс», у них реально был шанс взять свои очки, если бы не проблема Латифи. Но, с другой стороны, ходили бы слухи, мол, вот, поменяли менеджмент и сразу заработали очки», — приводит слова Косаченко News.ru.