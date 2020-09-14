«Феррари» привезёт обновления на Гран-при России, но не сильно верит в них

«Феррари» стала одной из двух команд, завершивших Гран-при Тосканы обоими болидами. Но «Скудерия», в отличие от завоевавшего победный дубль «Мерседеса», не смогла набрать много очков – Шарль Леклер стал восьмым, а Себастьян Феттель закончил гонку 10-м. Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Мы разочарованы. Темпа не было. После нескольких кругов мы потеряли скорость, и это отразилось на результате. Этому нет объяснения. В следующей гонке у нас будут небольшие обновления, но это не имеет никакого значения. Нам нужно вернуться к самому началу.

Команда усердно работает на заводе над исправлением базового аэропакета, в том числе и с прицелом на 2021 год. Мы не можем рассчитывать лишь на небольшие обновления. Наша проблема является фундаментальной, и нам нужно больше времени», — приводит слова Бинотто GPblog.