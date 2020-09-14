Масса рассказал, что «Расскасгейт» Шумахера случился по инициативе Брауна

Скандальная история «Расскасгейт» с участием Михаэля Шумахера, произошедшая в 2006 году во время Гран-при Монако, возникла из-за действий технического директора «Феррари» Росса Брауна, утверждает Фелипе Масса, бывший напарник немца.

Шумахер был дисквалифицирован во время квалификации после того, как он нарочно остановил свой болид на повороте «Раскасс». В тот момент Шумахер лидировал в третьем сегменте квалификации, но на своём финальном круге шёл медленнее, в отличие от Фернандо Алонсо. Михаэль остановил болид, чтобы вызвать жёлтый флаг и помешать другим пилотам улучшить свои результаты.

«У нас было командное обсуждение. Мы говорили о квалификации. На квалификацию было два комплекта шин, и Михаэль сказал: «А что, если мы будем быстрее после первой попытки, а ещё останется второй комплект?» И тогда Росс Браун сказал: «Может, мы сможем вызвать жёлтый флаг?» Я спросил его: «Ты серьёзно?» В итоге всё так и случилось. Шумахер поступил именно таким образом. Помню, что я не мог поверить в увиденное. Мне не верилось, что Шумахер так поступил», — цитирует Массу Sky Sport Italia.