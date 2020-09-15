Феттель: Хэмилтон никогда не будет моим героем

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал тот факт, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ближайшее время может перебить рекорды Михаэля Шумахера по числу побед и титулов в Формуле-1.
«С одной стороны, жаль, что для Хэмилтона всё так просто. Однако он много работал, чтобы оказаться в этом положении. Льюис заслуживает всех этих успехов. Но он никогда не будет моим героем. Им навсегда останется Шуми. Хотя я рад и за Льюиса», — сказал Феттель в интервью итальянскому Sky Sport.
Хэмилтон выиграл 90 Гран-при. Рекорд принадлежит Шумахеру, на счету которого 91 победа в гонках Ф-1. Льюис — шестикратный чемпион мира. Британец уверенно лидирует в нынешнем сезоне, набрав 190 очков. Он на 55 баллов опережает Валттери Боттаса, занимающего второе место.
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