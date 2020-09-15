Хэмилтона не накажут за спорную футболку на подиуме, но ФИА ужесточит правила

ФИА не будет проводить расследование в отношении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который на подиуме Гран-при Тосканы надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тэйлор», утверждает GPFans.
Считалось, что шестикратный чемпион мира нарушил устав ФИА, по которому в Ф-1 запрещается декларировать любые политические заявления. Однако стюардам этапа в Муджелло не поступало никаких протестов. Поэтому дело о нарушении открыто не будет. Однако ФИА пересмотрит свод правил, касающихся поведения официальных лиц до и после гонки, и даст разъяснения, какую одежду им будет разрешено надевать.
Предполагается, что футболки, подобные той, которую надел Хэмилтон, запретят. Исключение сделают лишь для надписей «Конец расизму» и «Black Lives Matter».
Темнокожая медсестра Брионна Тейлор была застрелена полицейскими у себя в квартире в марте этого года. Это случилось в Луисвилле (штат Кентукки, США). Трое полицейских вошли в её квартиру, подозревая, что там хранятся наркотики. Молодой человек девушки решил, что в дом проникли грабители, и открыл по полицейским огонь. В ответ они совершили 20 выстрелов, восемь пуль попало в Брионну. При этом запрещённых веществ блюстители правопорядка так и не нашли.
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