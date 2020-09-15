Шварцман: хочу доказать, что заслуживаю место в Формуле-1

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман рассказал о своей борьбе с Миком Шумахером, а также возможном переходе в «Королевские гонки».



«Для меня Мик Шумахер такой же соперник, как и любой другой гонщик. Да, напарник по команде – всегда твой главный оппонент. Поэтому я равняюсь на Мика, который уже второй год выступает в Формуле-2, и могу многому научиться у него. Он отличный пилот. Я хочу его опередить.

Место в Ф-1? Дело не только в нас с Миком. Все из Формулы-2 хотят попасть туда. Я должен добиваться высоких результатов и быть командным игроком. Над этим и работаю. Хочу доказать, что заслуживаю место в Формуле-1.

В нынешнем сезоне в Формулы-2 идёт невероятно упорная борьба. Посмотрите, какие плотные результаты в квалификациях и сколько разных победителей гонок в этом году. Поэтому у меня нет одного конкретного соперника. Я считаю, что борюсь со всеми, кто находится на трассе», — цитирует Шварцмана Bild.