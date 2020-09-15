В «Макларене» признались, что могли сохранить Сайнса, но предпочли Риккардо

Глава «Макларена» Зак Браун признался, что у команды была возможность сохранить в составе на 2021 год Карлоса Сайнса, но в итоге испанцу дали возможность уйти, так как хотели поработать с Даниэлем Риккардо.
«У нас была возможность остановить переход Сайнса в другую команду, но мы всегда хотели получить Даниэля Риккардо. Просто это был тот случай, когда звёзды сошлись как нужно. У Карлоса было желание перейти в «Феррари», что вполне объяснимо. Мы же хотели пилота со способностями Даниэля уже пару лет.
Так что мы решили изучить варианты и подумали, что если у нас будет возможность заполучить семикратного победителя Гран-при, то мы должны поработать. Мне кажется, у нас классный состав пилотов и дуэт Даниэля с Ландо усилит его», — приводит слова Брауна Planet F1.
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