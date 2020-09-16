Обозреватель Auto Motor und Sport ожидает, что Шварцман станет пилотом «Хааса»

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт высказал мнение, что в сезоне-2021 в чемпионате мира дебютируют два воспитанника Академии «Феррари» — немец Мик Шумахер и россиянин Роберт Шварцман.



«Думаю, Мик точно должен провести тренировку в составе „Альфа Ромео“ в Абу-Даби, когда закончится сезон Формулы-2. Думаю, он получит место в Формуле-1. И я думаю, что также его получит Шварцман. Сейчас идут обсуждения между „Хаасом“ и „Феррари“, чтобы там была такая же система, как с „Альфа Ромео“, — одно место для воспитанника Академии „Феррари“. Вообще у „Феррари“ три юниора — Каллум Айлотт тоже неплох. Возможно, он получит где-то место тест-пилота», — заявил Шмидт в ролике на YouTube-канале Auto Motor und Sport.