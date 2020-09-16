«Стремительному русскому 21 год!» Академия «Феррари» и Ф-2 поздравили Роберта Шварцмана
Пресс-служба Формулы-2 и Академия «Феррари» опубликовали в социальных сетях поздравления пилоту «Премы» Роберту Шварцману по случаю его дня рождения. Сегодня, 16 сентября, российскому гонщику исполняется 21 год.
Академия «Феррари» была лаконична в своём тексте, написав на итальянском: «С днём рождения».
Фото доступно на странице Академии «Феррари» в «Твиттере».
«С днём рождения, Роберт. Сегодня стремительному русскому исполняется 21 год!» — поздравили Шварцмана в Формуле-2.
Фото доступно на странице Ф-2 в «Твиттере».
Шварцман занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 140 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (161). Вторым идёт Каллум Айлотт (153). Кристиан Лундгор (145) — третий.
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